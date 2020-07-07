ينام بالشتاء ويزيد وزنه بالخريف.. 7 معلومات عن حيوان المرموط الناقل لـ الطاعون الدبلي

عاد مرض الطاعون الدبلي أو الدملي ليتصدر المشهد بالصين جنبًا إلى جنب مع فيروس كورونا المستجد، وتوالت التحذيرات من الدولة الآسيوية من خطورة المرض الأسود؛ لتوخي الحذر من اقتحامه دول العالم.





ذاك المرض الذي تجددت عودته على يد حيوان "المرموط"، بعد تناول صينيون لوجبة كان هو عنصرها الأساسي وبدت عليهم أعراض المرض وخضعوا على الفور للحجر الصحي، فمن هو حيوان "المرموط"؟.





1- حيوان المرموط هو من فصيلة السنجاب من رتبة القوارض والأكبر من هذه الفصيلة.





2- يعيش هذا الحيوان في مناطق عدة بنصف الكرة الشمالية، وبالصيف يعيش جبال الألب والهيمالايا، وبالشتاء يفضل العيش في المناطق الزراعية ولكنه بالغالب يسكن في الجحور.

3- يولد المرموط مما يعيش في أواسط أوروبا ووزنه لا يزيد عن 450 جرام، بينما يصل طوله من 30 إلى 60سم، وله أرجل قصيرة وأذنان صغيرتان وذيل بطول 25سم.





4- يغطي جسمه فراء رمادي على الظهر، وبرتقالي مصفر على البطن، ويزيد وزنه في الخريف كما يقضي الشِّتاء في النوم.





5- وهو يتغذى علي التوت والطحالب و الزهور.





6- حاسة الشم لديه ضعيفة، تفرز غدة في الصدغ لديه هرمونات تساعد على تعرف المرموط على البيئة وكذلك تعرفهم مع بعضهم البعض.





7- يعد المرموط وجبة شعبية معتادة يتم تناولها بالصين.