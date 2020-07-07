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رياضة

أساطير الكرة المصرية.. البدري يختار أفضل 11 لاعبا في مسيرته التدريبية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:10 ص
حسام الحارتي
قال حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن تأجيل بطولة أمم إفريقيا للكبار؛ أراحه نسبيا، مشيرا إلى أنه وضع خطتين للمرحلة المقبلة، خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.

وأوضح البدري، في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "جائحة كورونا بالتأكيد غيرت خطتنا، كنا ننتظر ما سيعلنه الاتحاد الإفريقي الذي قرر تأجيل أمم إفريقيا، وهو ما أراحني وأراح العالم كله".

وأضاف: "اجتمعنا يوم الأحد مع اللجنة الخماسية، وعرضنا وجهة نظرنا بعد قرارات كاف التي كنا نتوقعها، ووضعنا كل السيناريوهات بناء على مواعيد الأجندة الدولية المنتظرة في شهري أكتوبر ونوفمبر".

واستطرد: "في حالة إعلان الاتحاد الأفريقي أجندة رسمية في شهر أكتوبر وأتوقع أنه ستكون لتصفيات كأس العالم، سنلتزم بالحصول على أسبوع قبل فترة التجمع للاستعداد للمباريات ومن أجل الانسجام والاستشفاء بعد ضغط مباريات الدوري بسبب الفترة الزمنية بين كل مباراة وأخرى".

وأكمل: "أما في حالة عدم تسكين مباريات رسمية في شهر أكتوبر وفقا للأجندة الدولية، سنخوض مباريات ودية في تلك الفترة، على أن تقام المباريات الرسمية في شهر نوفمبر".

ومن جهة آخري اختار حسام البدري أفضل 11 لاعبا في مسيرته التدريبية والتي بدأت منذ عام 2009.

حراسة المرمي : عصام الحضري .

الدفاع: سيد معوض - شادي محمد- وائل جمعة - أحمد فتحي .

الوسط الدفاعي:- حسام عاشور - عبد الله السعيد. 

الوسط الهجومي: محمد ناجي - محمد أبو تريكة- محمد بركات 

الهجوم: عماد متعب

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