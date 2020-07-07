تحدي عبد الحفيظ وإصرار كهربا يخطفان الأجواء في الأهلي

لا حديث داخل جدران الأهلي سوى عن «رهان» وتحدي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، على انتظام والتزام صالح جمعة، لاعب الوسط، وعودته لسابق عهده حين قاد منتخب الشباب الوطني للتويج بلقب بطولة الأمم الأفريقية بالجزائر.









ونجح عبد الحفيظ في إقناع محمود الخطيب، رئيس النادي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة بالأهلي، في منح صالح جمعة فرصة جديدة وأخيرة والذي تحدث بدوره مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، وتمت الموافقة على عودته للتدريبات الجماعية.









ويعد عبد الحفيظ هو أكثر شخص دافع عن صالح جمعة خلال العام المنقضي رغم العقوبات التي طبقها عليه لعدم التزامه، ولكنه رفض رحيله في يناير الماضي وطالب ببقائه، وها هو في تلك الأيام يراهن من جديد ويتحدى أن صالح جمعة سيكون ورقة مهمة في مشوار الفريق الأفريقي.









كما يلعب محمود كهربا جناح الفريق الأحمر دورًا مهمًا مع صالح جمعة، خاصة أنه الصديق المقرب له، حيث يقاتل الثنائي في التدريبات بصورة واضحة لتقديم أوراق اعتمادهم للجماهير الحمراء في الفترة المقبلة.









عضو بالجهاز الفني كشف أن كهربا وصالح ملتزمان بصورة كبيرة في المران وسيكون الأول تحديدًا مؤثرا في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي بصورة واضحة مع غياب حسين الشحات المتوقع.







