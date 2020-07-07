تحدي عبد الحفيظ وإصرار كهربا يخطفان الأجواء في الأهلي

لا حديث داخل جدران الأهلي سوى عن «رهان» وتحدي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، على انتظام والتزام صالح جمعة، لاعب الوسط، وعودته لسابق عهده حين قاد منتخب الشباب الوطني للتويج بلقب بطولة الأمم الأفريقية بالجزائر.
ونجح عبد الحفيظ في إقناع محمود الخطيب، رئيس النادي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة بالأهلي، في منح صالح جمعة فرصة جديدة وأخيرة والذي تحدث بدوره مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، وتمت الموافقة على عودته للتدريبات الجماعية.
ويعد عبد الحفيظ هو أكثر شخص دافع عن صالح جمعة خلال العام المنقضي رغم العقوبات التي طبقها عليه لعدم التزامه، ولكنه رفض رحيله في يناير الماضي وطالب ببقائه، وها هو في تلك الأيام يراهن من جديد ويتحدى أن صالح جمعة سيكون ورقة مهمة في مشوار الفريق الأفريقي.
كما يلعب محمود كهربا جناح الفريق الأحمر دورًا مهمًا مع صالح جمعة، خاصة أنه الصديق المقرب له، حيث يقاتل الثنائي في التدريبات بصورة واضحة لتقديم أوراق اعتمادهم للجماهير الحمراء في الفترة المقبلة.
عضو بالجهاز الفني كشف أن كهربا وصالح ملتزمان بصورة كبيرة في المران وسيكون الأول تحديدًا مؤثرا في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي بصورة واضحة مع غياب حسين الشحات المتوقع.
وأضاف أن عودة صالح جمعة للمران الجماعي لها إيجابيات عديدة على رأسها أنها فرصة جديدة، وأخيرة للاعب بجانب محاولات تسويقية وجلب عروض له، بات ملتزمًا بصورة كبيرة، وهو ما يسعى إليه النادي بشكل واضح في الأخبار الإيجابية التي تخرج عن اللاعب.