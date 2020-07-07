ليس لديه عروض قوية.. شوبير يكشف تفاصيل عرض الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار من صفوف فريق هيدرسفيلد تاون.

وقال شوبير في برنامجه على إذاعة أون سبورت: "الاهلي عرض 2ونص مليون إسترالينى وهيدرسفيلد طلب 7 ملايين استرالينى، وموقف رمضان غامض".

وأضاف:" رمضان اقرب للاهلي لان لديه عرض من تركيا وليس لديه عروض قوية حتى الان في أوربا .. العروض الايطالية قد تكون موجودة ولكنها ليست رسمية حتى الآن".

وتابع : " اللاعبون في مصر يتقاضوا راتبا افضل مما يحصلوا عليه في اندية ضعيفة في اوروبا" .



أكد شوبير أن الأهلى تواصل إلى اتفاق نهائي مع المقاولون العرب بشأن الحصول على نجمه طاهر محمد طاهر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال شوبير ": "صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى الأهلي يتم وضع الرتوش الأخيرة بها في الوقت الحالي".