إحباط ترويج 10 آلاف قطعة مستلزمات طبية في السوق السوداء بالقاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته "١٠ آلاف قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى - سرنجة" مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.











كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المطرية (بمحافظة القاهرة) لاستيلائه على مبلغ ٤ ملايين جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء.















