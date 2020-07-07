معظمها سخيف وملهاش رسالة.. بشرى تعلن سبب رفضها تقديم البرامج

قالت الفنانة بشري إن هناك عددا كبيرا من النجوم نجحوا في تجربة تقديم البرامج، خاصة بعد أن أصبحت منتشرة مؤخرًا.

قالت بشري في تصريح لـ"صدى البلد": "طوال الوقت يعرض على برامج خاصة أن بداية عملي كانت مراسلة في بعض من القنوات العربية وقدمت مجموعة من البرامج على مجموعة من القنوات الفضائية مثل المحور ودريم ولدي خبرة في مجال تقديم البرامج ولكنني أرفض بسبب أن البرامج التي تعرض مؤخرا سخيفة ليست بها غرض أو لها رسالة معينة".





ومسلسل "القمر آخر الدنيا" يحمل الطابع الاجتماعي وعلاقة الأسر ببعضها البعض وخاصة علاقة الأم بأبنائها وصلة الأرحام فهو يركز على الطبقة المتوسطة وحرصنا في هذا العمل عدم الاستعراض أو المبالغة أو التركيز على طبقة معينة .