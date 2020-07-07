نشرة المرأة والصحة.. الطاعون الدبلي مشروب صيفي يمنع الجفاف وطرق تكثيف الحواجب

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا هامًا من الأخبار في مجال الصحة والمرأة، وإليكم أبرز الأخبار:
سجلت مدينة بايانور في شمال الصين يوم الأحد الماضى أول حالة إصابة بالطاعون الدبلي، أفادت "بيبول ديلي أونلاين" التي تديرها الدولة أن بايانور أعلنت عن تحذير من المستوى الثالث للوقاية من الطاعون والسيطرة عليه.
تم الإبلاغ عن حالة الطاعون الدبلي المشتبه به يوم السبت في مستشفى في بايانور. أعلنت هيئة الصحة المحلية أن فترة التحذير ستستمر حتى نهاية عام 2020.
في حين أنه من غير الواضح كيف انتشر الطاعون ، فإن التنبيه يطلب من الناس الإبلاغ على الفور عن أي غائط مريض أو ميت (قوارض كبيرة وثقيلة تشبه السناجب).
ونقلت وكالة الأنباء "بي تي آي" عن هيئة صحية محلية قوله "في الوقت الحاضر، هناك خطر من انتشار وباء الطاعون البشري في هذه المدينة. يجب على الجمهور تحسين وعيه وقدرته على الحماية الذاتية والإبلاغ عن الظروف الصحية غير الطبيعية على الفور".
يعتبر الطاعون الدبلي أكثر أنواع الطاعون شيوعًا ويمكن أن ينتقل المرض عن طريق التعرض لسعال إنسان آخر.
أما عن علامات وأعراض الطاعون الدبلي أو الدملي هي تشنجات العضلات والقشعريرة والحمى عالية 39 درجة مئوية والإصابة بصداع الرأس.
نبحث في الصيف علي المشروبات التي لا تسبب الجفاف والتي تروي العطش، ويعد ماء جوز الهند المفضل خلال أشهر الصيف الحارة. ولكن يمكنك دائمًا تعزيز نكهات ماء جوز الهند، وكذلك بطرق عالمية.
وفقًا لـ Amrita Kaur، طاهي الايورفيدا الطموح، Coconut Crush هو مشروب يجب تجربته يساعد على تهدئة العناصر المنتجة للحرارة في الجسم أو بيتا.
الوصفة أدناه هي إعادة إنتاج لسحق جوز الهند الخاص على طراز الشارع في Indore.
مكونات المشروب:
1 - ماء جوز الهند
2- السكر
طريقة عمل المشروب:
* في وعاء ، أخرجى لحم من جوز الهند الرقيق.
* في وعاء الخلاط ، أضيفي ماء جوز الهند وبعض السكر. اخلطى جيدًا.
إذا كنتِ لا تزالين غير متأكد من زيارة صالة الاستقبال، فأنتِ في المكان الصحيح، سنشارك اليوم بعض النصائح والحيل البسيطة التي ستساعدك على تحسين لعبة الحاجب الخاصة بك في أي وقت من الأوقات على الإطلاق.
إذا كان وجهك مستديرًا، تأكدي من أن قوس حاجبك مرتفع قدر الإمكان.
ويجب أن يكون الحاجب متناظرًا دائمًا، ولهذا تحتاجي إلى معرفة شكل وجهك، على سبيل المثال، إذا كان لديك وجه مربع، فانتقلي إلى الحواجب المنحنية؛ لديها نهج أكثر ليونة، وابتعدي عن الحواجب الرفيعة لأنها ستجعل وجهك يبدو أوسع وبالمثل، إذا كان وجهك مستديرًا، فتأكدي من أن قوس حاجبك مرتفع قدر الإمكان حتى يساعد في إبراز ميزاتك.