نشرة المرأة والصحة.. الطاعون الدبلي مشروب صيفي يمنع الجفاف وطرق تكثيف الحواجب

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا هامًا من الأخبار في مجال الصحة والمرأة، وإليكم أبرز الأخبار:

سجلت مدينة بايانور في شمال الصين يوم الأحد الماضى أول حالة إصابة بالطاعون الدبلي، أفادت "بيبول ديلي أونلاين" التي تديرها الدولة أن بايانور أعلنت عن تحذير من المستوى الثالث للوقاية من الطاعون والسيطرة عليه.





تم الإبلاغ عن حالة الطاعون الدبلي المشتبه به يوم السبت في مستشفى في بايانور. أعلنت هيئة الصحة المحلية أن فترة التحذير ستستمر حتى نهاية عام 2020.





في حين أنه من غير الواضح كيف انتشر الطاعون ، فإن التنبيه يطلب من الناس الإبلاغ على الفور عن أي غائط مريض أو ميت (قوارض كبيرة وثقيلة تشبه السناجب).



