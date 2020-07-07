بعد اقترابه من الزمالك.. حمزة المثلوثي يقاضي الصفاقسي التونسي





وذكرت صحيفة " الشروق" التونسية، أن حمدي المثلوثي قرر مقاضاة نادي الصاقسي للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، خاصة وأن عقده انتهى مع النادي في 30 يونيو الماضي.





وأضاقت الصحيفة، أن حمدي المثلوثي ينتظر عودة حركة الطيران بين مصر وتونس، من أجل السفر إلى القاهرة واتمام انتقاله إلى نادي الزمالك.





كان منصف خميم رئيس نادي الصفاقسي، أكد لـ"صدى البلد"، منذ أيام، أن المثلوثي أنهى اتفاقه مع الزملك، وتتبقى فقط عملية التوقيع.

وشارك حمزة المثلوثي مع الصفاقسي في 14 مباراة في الدوري التونسي هذا الموسم، سجل خلالهما هدفين، وصنع 3 آخرين.

قرر حمزة المثلوثي ظهير فريق الصفاقسي التونسي مقاضاة ناديه، بسبب عدم حصولة على مستحقاته المالية المتأخرة.