الثعلب الصغير.. حازم إمام يستعرض لياقته البدنية داخل الجيم.. شاهد

شارك الثعلب الصغير حازم امام نجم نادي الزمالك السابق، متابعيه، بصور له، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهر حازم امام فى الجيم مرتديا الملابس الرياضية وهو يؤدى تدريبات بدنيه شاقه داخل الصالة.









يذكر أن حازم إمام لعب أول مباراة له مع فريق الزمالك الأول في موسم 1993-1994 بتاريخ 12 نوفمبر 1993 ضد الإتحاد السكندري، وشارك كلاعب بديل لـ عفت ناصر، وفاز الزمالك في المباراة بهدفين احرزهما اللاعب إمانيول أماونيكي.









ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من اول شهر يوليو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.



