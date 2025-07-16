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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بلد قانون.. أسامة حسني يعلق على تصريحات مصطفى يونس ومحمد عمارة

أسامة حسني
أسامة حسني
سارة عبد الله

علق أسامة حسني، لاعب الأهلي السابق، على تصريحات مصطفى يونس ومحمد عمارة الأخيرة. 

وقال أسامة حسني، في تصريحات تلفزيونية: “الانتقاد الفني للاعبين أو المدرب ده مقبول وموجود في مجال الكورة، لكن الخوض في ذمم مالية وأعراض غير مقبول احنا في دولة قانون، والأمور دي كلها تخضع للقانون، الانتقاد الفني لازم يكون بالمنطق”.

وأضاف: “محمد عمارة طالب الأهلي ببيع زيزو وسام أبو على وإمام عاشور، للسيطرة على أوضة اللبس، هل ده كلام منطقي! أبيع خط الهجوم للسيطرة على أوضة اللبس!”.

واختتم: “الكابتن محمد عمارة، كان موجود في الأهلي، وعارف ازاي بيسيطر على أوضة اللبس”.

أسامة حسني محمد عمارة الأهلي

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