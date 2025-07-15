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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فلسطيني …صفقة من العيار الثقيل علي ردار الزمالك

احمد حسن
احمد حسن

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن صفقة جديدة  علي ردار الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن:تقارير.. الزمالك يتفق مع الفلسطيني آدم كايد على كل التفاصيل للانضمام إلى الفريق.

وكانت قد كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن دخول الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم فريق شارلروا البلجيكي، ضمن دائرة اهتمامات إدارة الكرة بالنادي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب تم ترشيحه لإدارة الزمالك عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، نظرًا لقدراته الفنية المميزة، حيث يجيد اللعب في مركزي المهاجم الصريح والجناح، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات متعددة في الخط الأمامي.

ويبلغ عدي الدباغ من العمر 26 عامًا، وينتهي تعاقده مع شارلروا بنهاية الموسم المقبل، ما يعني أن رحيله عن الفريق البلجيكي لن يتم إلا بموافقة ناديه.

ورغم تعاقد الزمالك مؤخرًا مع عمرو ناصر وأحمد شريف من نادي فاركو، إلا أن الجهاز الفني لا يزال يسعى لتدعيم الخط الهجومي بلاعبين مميزين، استعدادًا للموسم الجديد والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

احمد حسن تصريحات احمد حسن الزمالك

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