بتتريق ليه.. هجوم عنيف من شوبير على منتقدي الزمالك

وجه الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق رسالة لمنتقدي نادي الزمالك بسبب إقامة معسكر إعداد الموسم الجديد في العاصمة الادارية الجديدة.

وأكد شوبير في تصريحات عبر اثير اون سبورت اف ام “الزمالك معسكر في العاصمة الإدارية وشفت ناس بتتريق عليه، حضرتك بتتريق ليه؟!، إن الزمالك يسافر بره أو ما يسافرش ده قرار مجلس إدارة مش قرارك”.



وتابع شوبير: “وبعدين العاصمة الإدارية فيها مدينة رياضية رائعة وفيها مدينة مصر الأوليمبية لسه لم يتم افتتاحها مش عارف ليه، لكن فيها كل حاجة وهتكون فخر لكل مصري”.

وأضاف “الزمالك راح هناك ولعب مباراة ودية مع نادي أورانج وخلال هذه المباراة تعرض نجمه أحمد حسام لقطع في الرباط الصليبي وده شيء أحزنني جدا لكن قدر الله وما شاء فعل”.