عصام الشوالي يوجه رسالة مثيرة لرئيس ريال مدريد

وجه المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي رسالة ساخرة إلى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني في أعقاب الاستعانة بصوت الشوالي في تقديم نجم الفريق الملكي الجديد ألفارو كاريراس.

وقال عصام الشوالي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "على قناة ريال مدريد تم تقديم اللاعب الجديد القادم من بنفيكا كاريراس وفيه صوتي، وفي متحف ريال مدريد موجود صوتي، ناقص نلبس تيشرت الريال وننزل أنا للميدان، لماذا هذا الخجل يا بيريز؟، كن صريحا وفجّرها وقولها: احتاج الشوالي في ريال مدريد".



عبّر المدافع الإسباني الشاب ألفارو كاريراس عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى صفوف ريال مدريد، مؤكدًا أن ارتداء القميص الملكي من جديد هو بمثابة تحقيق حلم الطفولة، مشددًا على جاهزيته لخوض التحديات المقبلة بقوة.

وجاءت تصريحات كاريراس خلال مؤتمر تقديمه رسميًا كلاعب لريال مدريد اليوم الثلاثاء، داخل قاعة المؤتمرات الصحفية بـ"سيوداد ريال مدريد"، عقب توقيعه عقدًا يمتد حتى صيف 2031.

وقال كاريراس في كلمته الأولى أمام وسائل الإعلام: "العودة إلى ريال مدريد تعني كل شيء بالنسبة لي هذا هو بيتي الذي عشت فيه تجارب لا تُنسى لثلاث سنوات. أنا أعيش حلمًا حقيقيًا الآن، ولا يسعني الانتظار حتى أبدأ هذا التحدي الجديد.".