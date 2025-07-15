رسميًا.. ألفارو كاريراس يوقّع لريال مدريد حتى 2031 بحضور فلورنتينو بيريز

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد رسميًا مع المدافع الإسباني الشاب ألفارو كاريراس، قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي، في صفقة تمتد حتى صيف عام 2031.

جرى توقيع العقود داخل قاعة الاجتماعات في "سيوداد ريال مدريد" بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي استقبل اللاعب الشاب ومنحه الترحيب الرسمي بعودته إلى صفوف الميرنغي.

وحصل كاريراس على قميص ريال مدريد الجديد يحمل اسمه والرقم 18، بالإضافة إلى نسخة مجسمة من ملعب سانتياغو برنابيو وساعة تذكارية، كتقليد متبع في تقديم اللاعبين الجدد داخل النادي الملكي.

وكان ريال مدريد قد توصل إلى اتفاق مع بنفيكا بشأن ضم كاريراس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة وُصفت بأنها استراتيجية لتعزيز الخط الخلفي للفريق بعنصر شاب يمتلك خبرات أوروبية متصاعدة.

ويُعد كاريراس أحد خريجي أكاديمية ريال مدريد، حيث لعب للفئات السنية للنادي بين عامي 2017 و2020، قبل أن يغادر إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي تألق في صفوفه ونال جائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا خلال موسم 2021-2022، ما فتح له باب الانتقال إلى بنفيكا، ومنه إلى الريال.

وبهذا التوقيع، يعود كاريراس إلى بيته القديم، لكن هذه المرة كلاعب في الفريق الأول، وسط آمال من الإدارة والجماهير بأن يكون إضافة قوية لصفوف كارلو أنشيلوتي في السنوات المقبلة.