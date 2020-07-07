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اقتصاد

بدون زيادة أسعار اللحوم.. التموين: توفير 30 ألف رأس ماشية بمناسبة عيد الأضحى

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 05:08 م
لحوم عيد الأضحي
لحوم عيد الأضحي
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محمد صبيح

كان ذلك أثناء كلمته بفعاليات المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، لإعلان بعض خدمات التحول الرقمي في منظومة العلامات التجارية .

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وكشف عن طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو واللحوم البرازيلية الطازجة من 90 إلى 100 جنيه، إلى جانب توفير كافة السلع الغذائية فى كافة منافذ المجمعات الاستهلاكية وبدون زيادة فى الأسعار كما يوجد أكثر من 30 ألف رأس ماشية  استعدادا لعيد الأضحى، قائلًا "نطمئن المواطنين بتوفير كافة المنتجات".

وتسعى الوزارة وفقا لـ"المصليحي"، إلى التسهيل والتيسير على العملاء ومنع التزاحم أمام ادارة العلامات مع اتاحة الخدمات اللامركزية في طلب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.

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