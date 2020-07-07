الصين تنضم إلى معاهدة تجارة الأسلحة

قدم مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانج جيون، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، صك انضمام الصين إلى معاهدة تجارة الأسلحة.





ووفقًا لوسائل إعلام صينية، أكد تشانج أن الحكومة الصينية تولي اهتماما كبيرةا للمشكلات الناتجة عن النقل غير المشروع للأسلحة التقليدية وإساءة استخدامها، لافتا إلى أن بكين تؤيد مقاصد وأهداف المعاهدة وتوافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم تجارة الأسلحة الدولية.





وأشار إلى أن الصين تنظم دائما تصدير المواد العسكرية، مع تلبية السياسات والإجراءات الإدارية حتى أنها في بعض الحالات تتجاوز متطلبات معاهدة تجارة الأسلحة".





وأكد أن بلاده تسمح فقط بتصدير المواد العسكرية إلى الدول ذات السيادة، وليست الجهات الفاعلة من غير الدول، مما يدل تماما على إحساسها العالي بالمسؤولية.





وأوضح أن الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة خطوة مهمة أخرى في مشاركة الصين النشطة في إدارة تجارة الأسلحة العالمية لحماية السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.