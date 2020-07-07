رامي وحيد ناعيا والدة حمادة هلال: البقاء لله

نعى الفنان رامى والدة صديقه الفنان حمادة هلال التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان.





وكتب "رامى وحيد" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام": "‏ البقاء لله والدة صديقي حماده هلال".





وأعلن الفنان حمادة هلال عن وفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الطبى العالمى.



