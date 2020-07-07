AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الزراعة: تجديد الاعتماد الدولي لمعامل معهد صحة الحيوان بميناء الإسكندرية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 08:27 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
أكد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة، أنه تم تجديد الثقه للإعتماد الدولى لمعمل فحوص الأغذية بجمرك ميناء الأسكندرية المنوط بفحص كافة الأغذية الواردة والمصدرة عبر موانئ الإسكندرية والمزود بأحدث وسائل التشخيص.

وأوضح أن تجديد الثقة جاء في إطار دعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية لتحقيق اهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 فى جميع مؤسسات الوزارة وتحقيق الأمن الغذائى المنشود وتوفير غذاء صحى آمن للمواطن المصرى وفي إطار التزام معهد بحوث الصحة الحيوانية بخطه التطوير المستدام لرفع كفاءة الأداء بالمعامل وتطبيق متطلبات الجودة.

وأشار إلى أنه تم تجديد الإعتماد لعدد 30 إختبار معملي طبقًا للمواصفة القياسية الدوليةISO :17025/2017، كما تم إعتماد 16 أختبارات معملية جديدة طبقًا لذات المواصفة فى معمل جمرك الأسكندرية والمعمل الفرعي للمعهد بمحطة مصر بالإسكندرية وبذلك تم الاعتماد الدولى لعدد 46 اختبار بمعملي المعهد بميناء الاسكندرية وهى من اهم المعامل الحدودية للمعهد كخط دفاع اول لحماية البلاد من دخول امراض من خلال الاغذية.

وأضاف شاهين أنه في إطار الدور الإرشادي والتدريبي والمجتمعي لخدمة مشروعات الثروة الحيوانية تم أيضا تجديد الاعتماد الممنوح لمركز التدريب والتعلم والإستشارات بالمعهد طبقًا للمواصفة 2018/21001 : ISO كأول مركز تدريب معتمد دوليًا في مصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويأتى اهمية اعتماد معامل الفحص بالمعهد ومعاملة الفرعية وتطبيق نظام الجودة بالمعامل إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية ومتميزة تؤدي إلى توفير الغذاء الآمن للمواطن المصري و تعمل على توفير منتج يتميز بالجودة العالمية للسوق التصديري بما يؤكد أن الصادرات المصرية آمنة ومتوافقة مع المعايير الدولية لدعم الأقتصاد الوطني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الرقابة على الصادرات والواردات: نحرص على تطبيق أحدث النظم بإجراءات الفحص وسحب العينات

الصناعة والتجارة: نجحنا في إصدار 3000 مواصفة قياسية جديدة خلال ست سنوات

الهيئة السعودية للفضاء تحصد أربع شهادات عالمية في الجودة

السعيد توجه بربط تقرير التنمية البشرية علي مستوي المحافظات برؤية ٢٠٣٠

منح الثروة السمكية الاعتماد الدولي في إدارة الجودة وشهادة الأيزو

لتحليل العينات بالأسواق.. توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة سلامة الغذاء ومعهد تكنولوجيا الأغذية

ترشيحاتنا

أول تعليق من محمد الشناوي بعد تمديد عقده: الأهلي بيتى وفخور إني جددت

عشمني وخلي بيا.. سيدة تقتل حبيبها وتلقي جثته في أحد شوارع السويس

بعد شائعات عن وفاته.. نقابة الأطباء توضح موقف الدكتور المعالج للفنانه رجاء الجداوي

اتحاد الكرة: استئناف الدوري 6 بدلا من 7 أغسطس

بالأرقام .. الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين

موقع إيراني: حادث نطنز "هجوم متعمد"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. أطعمة منزلية تعالج الأرق بطريقة فعالة

نشرة الصحة والمرأة .. تناقضات حول طريقة انتقال فيروس كورونا .. كارول سماحة وميريام فارس تتألقان على إنستجرام

ما وراء الكواليس| قالت عنه موسوس وصوته وحش.. أسرار في حياة صلاح ذو الفقار وشادية