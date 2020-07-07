الزراعة: تجديد الاعتماد الدولي لمعامل معهد صحة الحيوان بميناء الإسكندرية

أكد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة، أنه تم تجديد الثقه للإعتماد الدولى لمعمل فحوص الأغذية بجمرك ميناء الأسكندرية المنوط بفحص كافة الأغذية الواردة والمصدرة عبر موانئ الإسكندرية والمزود بأحدث وسائل التشخيص.





وأوضح أن تجديد الثقة جاء في إطار دعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية لتحقيق اهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 فى جميع مؤسسات الوزارة وتحقيق الأمن الغذائى المنشود وتوفير غذاء صحى آمن للمواطن المصرى وفي إطار التزام معهد بحوث الصحة الحيوانية بخطه التطوير المستدام لرفع كفاءة الأداء بالمعامل وتطبيق متطلبات الجودة.





وأشار إلى أنه تم تجديد الإعتماد لعدد 30 إختبار معملي طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO :17025/2017، كما تم إعتماد 16 أختبارات معملية جديدة طبقًا لذات المواصفة فى معمل جمرك الأسكندرية والمعمل الفرعي للمعهد بمحطة مصر بالإسكندرية وبذلك تم الاعتماد الدولى لعدد 46 اختبار بمعملي المعهد بميناء الاسكندرية وهى من اهم المعامل الحدودية للمعهد كخط دفاع اول لحماية البلاد من دخول امراض من خلال الاغذية.





وأضاف شاهين أنه في إطار الدور الإرشادي والتدريبي والمجتمعي لخدمة مشروعات الثروة الحيوانية تم أيضا تجديد الاعتماد الممنوح لمركز التدريب والتعلم والإستشارات بالمعهد طبقًا للمواصفة 2018/21001 : ISO كأول مركز تدريب معتمد دوليًا في مصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا.



