الشيوخ الأمريكي يطالب بإخراج تركيا من برنامج مقاتلات F-35

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وزير الدفاع مارك أسبر بالإسراع في إخراج تركيا من برنامج طائرات إف 35 المقاتلة.





ووفقًا لصحيفة "كاثيميرينى" اليونانية، وجه أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ثوم تيليس، وجيمس لانكفورد، وجين شاهين، وكريس فان هولن رسالة من الحزبين إلى وزير الدفاع مارك إسبر، يطالبون فيه بعمل جدول زمني لإخراج تركيا من برنامج طائرات إف 35 المقاتلة.





وقالت الرسالة "كما تعلمون، عملنا معًا في مجلس الشيوخ على قضايا العلاقات الأمريكية التركية لعدة سنوات ولا نزال قلقين بشأن الاتجاه الذي تتخذه تركيا تحت قيادة أردوغان".





وأضاف الأعضاء في رسالتهم "فمن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى الاعتقالات التعسفية للأمريكيين في أنقرة، فإن تركيا لا تتصرف كممثل مسؤول أو تعمل بشكل تعاوني مع الغرب على المستوى الذي نتوقعه من حليف بالناتو".





وتابع أعضاء مجلس الشيوخ: "وجه التشريع الذي أقره الكونجرس ووقعه الرئيس دونالد ترامب رسالة دبلوماسية واضحة إلى تركيا حول عواقب المضي قدمًا في التعاون مع الدفاع الروسية. لسوء الحظ ، فإن هذه الرسالة القوية تقوضها التأخيرات المتكررة للإدارة في إخراج تركيا من البرنامج".





واختتموا حديثهم قائلين إن إبقاء الشركات التركية بإنتاج الطائرات وتوريدها بعد عامين من سريان القانون الأساسي وبعد فترة طويلة من الموعد النهائي الذي حدده البنتاجون فهذا الأمر يعيق الجهود الدبلوماسية والجيوسياسية للأمة الأمريكية للضغط على تركيا لتغيير مسارها.