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فن

في الذكرى الثالثة لموقعة البرث.. تعرف على ما قاله مخرج مسلسل الاختيار عن المجند خالد علي موسى

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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محمد نحلة

يحل اليوم الذكرى الثالثة لموقعة البرث والتي تناولها مسلسل الأختيار في الحلقة ٢٨ من العمل وحققت ردود فعل واسعة جدا وقتها وشاهد الحميع أبطال الجيش المصري وهم يدافعون عن الأرض.


وحرص وقت عرض الحلقة أن يشيد بيتر ميمي مخرج مسلسل الإختيار ببطولة المجند خالد علي موسى الذي استمر في القتال بمعركة البرث حتي آخر لحظة بالمعركة 


وغرد بيتر ميمي عبر تويتر قائلا "‏جندى مجند خالد على موسىي خدم مع المقدم رامى حسنين و  المقدم احمد منسى من ابطال ملحمة البرث..  أول من أبلغ  حرس سلاح واستمر فى القتال لاخر لحظة‎#رجالة_منسى ‎#البرث".


مسلسل الاختيار قام ببطولته امير كرارة واحمد العوضى وسارة عادل ومها نصار واحمد وفيق وتاليف باهر دويدار واخراج بيتر ميمى.  


وقدم احمد العوضى فى المسلسل شخصية هشام عشماوي الذى استقال من الجيش لينضم الى الجماعات الارهابية وقدم امير كرارة شخصية البطل عقيد أركان حرب احمد المنسى والذى استشهد فى سيناء. 





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