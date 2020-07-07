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مرأة

بمكياج ناعم .. سارة الشامي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:55 م
سارة الشامي
سارة الشامي
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آية التيجي
نشرت الفنانة سارة الشامى صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على إنستجرام.

 وظهرت سارة الشامي بإطلالة ناعمة وطبيعية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت سارة الشامي على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: I hope you have the best day today .. وتعني: اتمني لكم ان تكونوا حصلتم على افضل ايامكم النهاردة.


وظهرت سارة الشامى، وهي ترتدي فستان كت قصير باللون الأخضر والأبيض والذهبي المشجر، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة الشامى فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، ووضعت الأى لاينر والماسكرا لتبرز جمال عينيها ولونها.


وتركت سارة الشامي شعرها البني الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.


واختارت  سارة الشامي، مجموعة من الأكسسوارات؛ حيث اختارت قرطين ناعمين بالشكل الدائري باللون الذهبي.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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