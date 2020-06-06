سارة الشامي لصدي البلد: استخدم المعقمات وأقلل من الاختلاط لمواجهة كورونا

كشفت الفنانة سارة الشامي عن الإجراءات التى تتبعها من أجل الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت فى تصريحات لـ"صدى البلد"، "أنها تستخدم المعقمات، وتقلل من إختلاطها بالأشخاص، وتمنت أن ينتهي هذا الوباء سريعا لكي نعود إلى حياتنا الطبيعية.

تشارك سارة الشامي في فيلم " ماكو" المقرر عرضه عند فتح السينمات، وتدور أحداث الفيلم حول مركب غرقت عام 1990، لذا يتضمن العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.

وصوّر فريق العمل عدة مشاهد في حمام سباحة عميق مع استخدام الكروما ليظهر في شكل البحر أو المحيط، ومن المقرر أن يسافر فريق عمل الفيلم إلى الغردقة خلال الفترة القادمة لتصوير المشاهد أسفل البحر هناك.

"ماكو"

بطولة كل من الفنانة بسمة، وناهد السباعي، ومحمد مهران، وعمرو وهبة، وسارة الشيمي وغيرهم.