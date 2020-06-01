شاهد.. سارة الشامى تتضرع إلى الله أن يحفظ ذويها

نشرت النجمة سارة الشامى ، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، تغريدة تدعو يها لأهلها.





حيث كتبت سارة الشامى قائلة :"اللهم احفظ لي أهلي و أحبتي و أولئك القريبون إلى قلبي و البعيدون عن عيني و أنت خير الحافظين".









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وتشارك سارة الشامى فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع النجمة ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.









مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.





وتقدم سارة دور فتاة تدعى "شيرين" وهي الصديقة المقربة لـ"ملك" والتي تقوم بشخصيتها الفنانة ياسمين صبري، والتي تشاركها كل حياتها بتفاصيلها وعلى طول مع بعضهما، وعندما تمر بمشكلة كبيرة تقف بجانبها وتحاول مساعدتها وحلها معها، مؤكدة على أن العمل سينال إعجاب الجمهور لأنه خفيف وعائلي يشبه حياتنا اليومية الطبيعية.



