من الناحية العسكرية.. اللواء ناجي شهود: ملحمة البرث موقعة حربية كاملة

شرح اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، ملحمة موقعة البرث ، وكيف أطلق عليها موقعة حربية بالدرجة الأولى.





وقال شهود، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامية أية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "الحقيقة"، والمذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن العملية تم التدبير لها جيدا جدا وبحجم كبير من قبل المشاركين، متابعا أن 100 فرد و15 سيارة مدرعة بها أسلحة متطورة ومتفجرات تكفي للسيطرة على الموقع.





وأضاف المستشار باكاديمية ناصر العسكرية، أن العملية كانت مدبرة بشكل كبير والموقع له اهمية مؤكدا أنه كان من اهم أهدافها رفع العلم عليها ونشر فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.





وأكد اللواء، أن الارهابيين فشلوا في تحقيق أهدافهم بفضل رجال الجيش المصري وفي مقدمتهم الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي.















