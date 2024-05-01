خطط وقف إطلاق النار المسربة في غزة تثير رد فعل عنيفًا بإسرائيل

أثارت خطط التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في غزة ردود فعل عنيفة في إسرائيل، حيث هدد أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو بتفكيك الحكومة.

تتضمن الخطوط العريضة المسربة لصفقة الرهائن المرسلة إلى حماس التزام إسرائيل بـ”الهدوء المستدام” في قطاع غزة، وهي عبارة تستخدم لوصف نهاية الصراعات السابقة.

يقول المنتقدون إن هذا الالتزام يعني تخلي إسرائيل عن أحد أهدافها الحربية الرئيسية المتمثلة في هزيمة حماس، وهو التعهد الذي قطعته بعد هجمات 7 أكتوبر.

قالت أوريت ستروك، وزيرة المستوطنات اليمينية المتشددة، إنه لا ينبغي لإسرائيل أن تلقي الحرب "في سلة المهملات" من أجل "إنقاذ 22 أو 33 شخصاً - لا أعرف عددهم"، في إشارة إلى الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

مرددة صدى حليفيها بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، اللذين هددا يوم الثلاثاء بمغادرة الائتلاف الحاكم إذا تمت الموافقة على الاتفاق، قالت ستروك لإذاعة الجيش إن “حكومة بنيامين نتنياهو ليس لها الحق في الوجود” إذا قبلت الاتفاق.

تنتشر التكهنات بأن إسرائيل ستلغي غزوها المخطط لرفح، المدينة الكبيرة الوحيدة في غزة التي لم تتأثر إلى حد كبير بالقتال، إذا وافقت حماس على الصفقة.

وتقترح الأجزاء المسربة من الصفقة وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى لمدة 40 يوما، حيث ستطلق حماس سراح 33 رهينة معرضة للخطر. وفي المقابل، ستوقف القوات الإسرائيلية في غزة إطلاق النار و"تسمح بحركة المساعدات الإنسانية وعودة المدنيين إلى منازلهم".

مقابل كل رهينة تطلق سراحها، ستطلق إسرائيل سراح 20 سجيناً فلسطينياً، وهو عرض أكثر سخاءً من العروض السابقة. وستقدم حماس قائمة بأسماء السجناء في السجون الإسرائيلية التي ترغب في استقبالهم، لكن سيكون بوسع إسرائيل الاعتراض عليها.

اعتبارًا من اليوم السادس عشر من الهدنة، من المتوقع أن تبدأ إسرائيل وحماس محادثات بهدف خلق "هدوء مستدام" في غزة، وهو تعبير ملطف لإنهاء الحرب بما يناسب الحكومة الإسرائيلية، التي رفضت الإعلان علنًا عن استعدادها لوقف الحرب.

تتضمن المرحلة الأولى من الصفقة انسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من أجزاء من القطاع للسماح بحركة المساعدات الإنسانية وعودة المدنيين. وستتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق انسحاباً كاملاً إلى جانب "الهدوء المستدام".

وحذر سموتريش، وزير المالية وأحد زعماء اليمين، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء من أن الالتزام بوقف القتال في غزة وإطلاق سراح "الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء" سيكون بمثابة "استسلام إسرائيل".

وجاءت معارضة اليمين الإسرائيلي في الوقت الذي زار فيه أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إسرائيل يوم الأربعاء لإعادة تأكيد موافقة إسرائيل على الصفقة في لحظة محورية بالنسبة للرهائن الإسرائيليين الـ 133 المختطفين في غزة.

وقال بلينكن إن واشنطن "عازمة على التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعيد الرهائن إلى وطنهم، وتحقيقه الآن".

وقال بعد لقائه بالرئيس الإسرائيلي: “السبب الوحيد لعدم تحقيق ذلك هو حماس”. "هناك اقتراح على الطاولة. وكما قلنا: لا تأخير ولا أعذار. الوقت الان."

وانتقد متحدث باسم حماس يوم الأربعاء تصريحات بلينكن، قائلا إنها تهدف إلى الضغط على الحركة وإعفاء إسرائيل من المسؤولية عن الأزمة الإنسانية في غزة.

وقال سامي أبو زهري لرويترز إن الجماعة ما زالت تدرس الاقتراح.

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، جلس بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، في اجتماع خاص، مع موظفيهما.

وخلال الاجتماع، الذي استمر حوالي ساعتين ونصف الساعة، أبلغ نتنياهو المسؤول الأمريكي الزائر أنه لن يقبل صفقة تشمل إنهاء الحرب، حسبما ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

ومع تزايد الآمال في إسرائيل بتحقيق انفراجة في مفاوضات الرهائن، احتشد عشرات الأشخاص خارج فندق بلينكن في تل أبيب صباح الأربعاء، وحثوه على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحهم.

توجه وزير الخارجية الأمريكي إلى المتظاهرين بعد أحد اجتماعاته قائلاً لهم إن واشنطن "لن تهدأ حتى يعود الجميع - رجلاً وامرأةً وجنديًا ومدنيًا وشابًا وكبارًا - إلى ديارهم".

التقى بلينكن أيضًا بأقارب المواطنين الأمريكيين أو مزدوجي الجنسية المحتجزين لدى حماس في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وتصر إسرائيل على أن الحرب لا يمكن أن تنتهي قبل أن تقضي على حماس بشكل كامل، ولهذا السبب تريد شن غزوها المخطط لرفح في الجنوب.

لكن حماس أشارت مراراً وتكراراً إلى أنها لا ترى أي فائدة في الموافقة على صفقة لا تنص على هدنة دائمة.

وطلبت يوم الأربعاء من الوسطاء المصريين والقطريين تقديم توضيحات بشأن شروط أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار قيد المناقشة، حسبما قال مسؤول مصري لم يذكر اسمه لوكالة أسوشيتد برس.

وبحسب ما ورد تسعى حماس إلى الحصول على "شروط واضحة لعودة غير مشروطة للنازحين إلى شمال غزة" وضمانات بأن المرحلة الأولية من وقف إطلاق النار ستتبعها مرحلة أخرى يمكن أن تشمل انسحابًا تدريجيًا ومن ثم كاملًا للقوات الإسرائيلية من غزة .

ويبدو أن الاقتراح الحالي لا يتضمن تفاصيل عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة.

ويفضل الرأي العام في إسرائيل الآن أي اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، خاصة بعد أن أصدرت حماس آخر شريط فيديو لإثبات الحياة لهيرش غولدبرغ بولين البالغ من العمر 24 عامًا، والذي لم يُشاهد أو يُسمع عنه منذ اعتقاله في أكتوبر/تشرين الأول. 7.

وأظهر استطلاع جديد للرأي أجرته هيئة البث العام الإسرائيلية (كان) يوم الأربعاء أن 54% من الإسرائيليين يؤيدون الاتفاق الذي سيعرض على حماس وقفا مؤقتا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن على الأقل.

وعندما سئلوا عن اتفاق محتمل يلزم إسرائيل بوقف الحرب وإطلاق سراح "آلاف الإرهابيين" مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن، قال حوالي 47 في المائة من الإسرائيليين إنهم سيؤيدون ذلك، في حين عارضه ثلثهم وعارضه. بقية مترددة.