عودة هشام عطوة لقيادة قصور الثقافة بقرار من جيهان زكي

أصدرت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، قرارًا بتولي المخرج هشام عطوة رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من مغادرته المنصب، في خطوة تعكس توجه الوزارة للاستعانة بالخبرات السابقة في إدارة المؤسسات الثقافية الكبرى.

وكان عطوة قد شغل المنصب من قبل قائمًا بالأعمال، خلفًا للدكتور أحمد عواض، حيث اكتسب خلال تلك الفترة خبرة عملية في التعامل مع ملفات الهيئة، التي تعد من أكبر الكيانات الثقافية انتشارًا على مستوى الجمهورية.

ويأتي قرار إعادة تعيينه في توقيت تسعى فيه وزارة الثقافة إلى إعادة ضبط منظومة العمل داخل قطاعاتها المختلفة، خاصة تلك التي تمس الجمهور بشكل مباشر، وعلى رأسها قصور الثقافة، التي تلعب دورًا محوريًا في نشر الوعي الثقافي والفني في المحافظات.

اختيار هشام عطوة جاء استنادًا إلى إلمامه بتفاصيل العمل داخل الهيئة، وقدرته على التعامل مع التحديات المرتبطة باتساع نطاق نشاطها، وتعدد مواقعها في مختلف الأقاليم، وهو ما يتطلب إدارة تمتلك خبرة ميدانية وإدارية متراكمة.

وتواجه الهيئة عددًا من التحديات، من بينها تطوير البنية التحتية لقصور الثقافة، وتعزيز الأنشطة المقدمة للجمهور، إلى جانب تحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية، وهو ما ينتظر أن يكون على رأس أولويات الإدارة الجديدة.

ومن المقرر أن يعمل عطوة على تفعيل البرامج الثقافية والفنية، ودعم المواهب الشابة في الأقاليم، بما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة الثقافية، وربط الجمهور بالمحتوى الإبداعي الجاد.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة تحركات إدارية تشهدها وزارة الثقافة المصرية مؤخرًا، تستهدف إعادة الهيكلة ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات التابعة لها، بما ينعكس على جودة الخدمات الثقافية المقدمة، ويعزز من دور الثقافة كأحد أدوات بناء الوعي المجتمعي.