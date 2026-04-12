الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عودة هشام عطوة لقيادة قصور الثقافة بقرار من جيهان زكي

المخرج هشام عطوة
المخرج هشام عطوة
قسم الثقافة

أصدرت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، قرارًا بتولي المخرج هشام عطوة رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من مغادرته المنصب، في خطوة تعكس توجه الوزارة للاستعانة بالخبرات السابقة في إدارة المؤسسات الثقافية الكبرى.

وكان عطوة قد شغل المنصب من قبل قائمًا بالأعمال، خلفًا للدكتور أحمد عواض، حيث اكتسب خلال تلك الفترة خبرة عملية في التعامل مع ملفات الهيئة، التي تعد من أكبر الكيانات الثقافية انتشارًا على مستوى الجمهورية.

ويأتي قرار إعادة تعيينه في توقيت تسعى فيه وزارة الثقافة إلى إعادة ضبط منظومة العمل داخل قطاعاتها المختلفة، خاصة تلك التي تمس الجمهور بشكل مباشر، وعلى رأسها قصور الثقافة، التي تلعب دورًا محوريًا في نشر الوعي الثقافي والفني في المحافظات.

اختيار هشام عطوة جاء استنادًا إلى إلمامه بتفاصيل العمل داخل الهيئة، وقدرته على التعامل مع التحديات المرتبطة باتساع نطاق نشاطها، وتعدد مواقعها في مختلف الأقاليم، وهو ما يتطلب إدارة تمتلك خبرة ميدانية وإدارية متراكمة.

وتواجه الهيئة عددًا من التحديات، من بينها تطوير البنية التحتية لقصور الثقافة، وتعزيز الأنشطة المقدمة للجمهور، إلى جانب تحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية، وهو ما ينتظر أن يكون على رأس أولويات الإدارة الجديدة.

ومن المقرر أن يعمل عطوة على تفعيل البرامج الثقافية والفنية، ودعم المواهب الشابة في الأقاليم، بما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة الرامية إلى توسيع قاعدة المشاركة الثقافية، وربط الجمهور بالمحتوى الإبداعي الجاد.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة تحركات إدارية تشهدها وزارة الثقافة المصرية مؤخرًا، تستهدف إعادة الهيكلة ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات التابعة لها، بما ينعكس على جودة الخدمات الثقافية المقدمة، ويعزز من دور الثقافة كأحد أدوات بناء الوعي المجتمعي.

الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة المخرج هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثقافة

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق حاضر أم قضاء؟.. انتبه لـ10 حقائق

دون الـ 53 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد في مصر

قبل شم النسيم.. ضبط 252 كيلو فسيخ ورنجة فاسدة بمحلات السيرجة بدمياط

مدير تعليم جنوب سيناء تزور كنيسة رأس سدر وتهنئ الأقباط بعيد القيامة

البحوث الإسلامية يطلق قوافل توعية شاملة بكفر الشيخ .. صور

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

في شم النسيم.. طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

