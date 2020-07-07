أول تعليق من سعد سمير بعد تمديد عقده: ارتداء قميص الأهلى شرف كبير

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي ، عن تمديد عقد سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات قادمة.









ونشر سعد سمير صورا له أثناء توقيع العقود وعلق قائلًا "ارتداء قميص النادي الأهلي علي مدار ١١ عاما شرف كبير سعيد من حظي به ومحظوظ من تواجد في صفوف هذا الكيان الكبير .. اتشرف بكوني أحد أبناء هذا الكيان العظيم سعيد بتجديد تعاقدي مع النادي الأهلي لثلاث سنوات أخرى، أتمني فيها حصد المزيد من البطولات وأتمنى كل التوفيق لنادينا الكبير.









جاء ذلك فى ضوء تكليفات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بهدف الحفاظ على استقرار الفريق وتوفير احتياجاته الفنية استعدادا للمرحلة المقبلة ، خاصة أن سعد من الركائز القوية والتى تعطي للنادي بإخلاص كبير.









وقال أمير توفيق إن تمديد عقد اللاعبين الكبيرين يأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على قوام الفريق ودعمه باحتياجاته وفقًا لرؤية الجهاز الفني بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة .











