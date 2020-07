أول تعليق من سعد سمير بعد تمديد عقده: ارتداء قميص الأهلى شرف كبير

View this post on Instagram

ارتداء قميص النادي الأهلي علي مدار ١١ عام شرف كبير سعيد من حظي به ومحظوظ من تواجد في صفوف هذا الكيان الكبير .. اتشرف بكوني أحد أبناء هذا الكيان العظيم .سعيد بتجديد تعاقدي مع النادي الأهلي لثلاث سنوات اخري أتمني فيها حصد المزيد من البطولات واتمني كل التوفيق لنادينا الكبير