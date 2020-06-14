سعد سمير يتحدث اللغة الإيطالية على التيك توك

لاعب الاهلي فيديو جديد عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك". نشر سعد الدين سمير





وظهر سعد سمير في الفيديو وهو يجلس في احد المطاعم برفقة صديق له ويتحدث باللغة الايطالية بشكل كوميدي.





وتفاعل مع الفيديو عدد من كبير من محبيه.





وظهر سعد سمير مؤخرا بصحبة زملائه كريم نيدفيد ومحمد الشناوى فى الجيم بعد وصلة تدريب للحفاظ على اللياقة البدنية، في ظل توقف النشاط الرياضي حاليًا بسبب انتشار وباء كورونا المستجد,









يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة استكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.