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رياضة

فقد حاسة التذوق والشم.. مدرب حراس طنطا يروي كواليس الشفاء من فيروس كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:03 ص
مسحة فيروس كورونا
مسحة فيروس كورونا
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حسام الحارتي
كشف وليد إبراهيم مدرب حراس نادي طنطا ، عن رحلته في الشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وقال وليد ابراهيم في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس":" نتيجة المسحة الأولي مع الفريق كانت إيجابية قبل أن تتحول إلي سلبية مع إجراء المسحة الثانية".

وأكد أنه عاني من فقدان حاستي الشم والتذوق بعد الإصابة بفيروس كورونا والدخول في عزل منزلي بعيدا عن أسرته .

وأوضح وليد إبراهيم أنه سيلحق بتدريبات الفريق قبل نهاية الأسبوع الجاري استعدادا لاستئناف الدوري المصري بعد توقفه لأكثر من 3 أشهر .

وفي سياق سابق رفض مجلس إدارة نادي طنطا قرار استئناف الدوري المصري في ظل انتشار فيروس كورونا .
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