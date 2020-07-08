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توك شو

ابقي كلميني لو الموضوع اتكرر.. هنا الزاهد تكشف رد فعل زوجها وجمهورها عن تعرضها للتحرش.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:13 ص
الفنانة هنا الزاهد
الفنانة هنا الزاهد
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محمود محسن
قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها وجدت ردود أفعال متباينة حول نشر حادثة التحرش بها على مواقع التواصل الإجتماعى، موضحة أن أكثرها كانت رسائل دعم لها .

وكشفت "الزاهد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية، عن رد فعل زوجها ، متابعة أحمد قالى "برافو عليكى..بس خلى بالك وكلمينى على طول أول ما تحصل حاجة " .

وأضافت أنها تلقت رسائل من جمهور بنات، بأنها ستتخذها قدوة من خلال نشر فيديوهات وفضح المتحرش بها، ولن تخشى شيئا بعد اليوم .‎

ووثقت الفنانة هنا الزاهد لحظة تعرضها للتحرش والمضايقات من أحد السائقين بسيارة نصف نقل، في أثناء قيادتها سيارتها، موضحة أن السائق وأصدقاءه استمروا لمدة 5 دقائق فى توجيه كلمات سيئة لها، وهربوا فور قيامها بتسجيل الواقعة بكاميرا هاتفها.
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