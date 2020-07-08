ابقي كلميني لو الموضوع اتكرر.. هنا الزاهد تكشف رد فعل زوجها وجمهورها عن تعرضها للتحرش.. فيديو

قالت الفنانة هنا الزاهد، إنها وجدت ردود أفعال متباينة حول نشر حادثة التحرش بها على مواقع التواصل الإجتماعى، موضحة أن أكثرها كانت رسائل دعم لها .





وكشفت "الزاهد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية، عن رد فعل زوجها ، متابعة أحمد قالى "برافو عليكى..بس خلى بالك وكلمينى على طول أول ما تحصل حاجة " .





وأضافت أنها تلقت رسائل من جمهور بنات، بأنها ستتخذها قدوة من خلال نشر فيديوهات وفضح المتحرش بها، ولن تخشى شيئا بعد اليوم .‎



