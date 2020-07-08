لم أشعر بالندم لدقيقة.. هنا الزاهد تكشف آخر مستجدات تعرضها للتحرش.. فيديو

نها لم تشعر بالندم لدقيقة، من أنها صورت واقعة التحرش بها من نافذة سيارتها، معلقة: "فى الأول كنت بخاف أصور أو آخد رد فعل" .





وأكدت "الزاهد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى، أنها تلقت رسائل من جمهور بنات بأنهن سيتخذنها قدوة من خلال نشر فيديوهات وفضح من يتحرش بهن، ولن تخاف بعد اليوم .





وأشارت إلي أنها تلقت بعض الرسائل بأن ملابسها هى السبب فى التحرش، منوهة إلي أن ظاهرة التحرش كارثة والسبب فيها أخلاق المتحرش نفسه ولا علاقة لها بملابس أو تصرفات المرأة .





وتابعت :" عندما أسافر إلي الخارج أرتدي ملابس غير التي أرتديها في مصر، ومع ذلك لم أتعرض للتحرش، لذا لابد من وجود قوانين صارمة ورادعة فى هذا الشأن ".