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محافظات

غلق وتشميع مطعم مأكولات صيني في الدقي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:43 ص
غلق مطعم صيني بميدان
غلق مطعم صيني بميدان طهران بالدقي
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محمد الصاحى
شنّ حي الدقي بمحافظة الجيزة، حملة مسائية تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحي، بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بالتواجد الميداني علي مدار الساعة، والتي تمكنت من رصد مطعم صيني بدون ترخيص في ميدان طهران.

وتمكنت الحملة من رفع محتويات المطعم؛ لمنعه من الاستمرار في المخالفة، وجار اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع، كما تم رفع السدادات والحواجز الحديدية المخالفة.

وتمكنت الحملة من ضبط سيارة نقل مخلفات بدون تصريح من هيئة النظافة، وتم التحفظ عليها وإيداعها في جراج الحي.

كما تم رصد مخالفة فندق شهير في شارع ايران، بإنشاء "تنده ثابتة" مخالفة، بكامل مسطح الفندق، مع اشغال الرصيف، وحارة مرورية من الشارع بدون تصريح، وتم رفع السدادات في الحال، وجار إصدار قرار إزالة للأعمال المخالفة، حيث تم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.
غلق وتشميع مطعم مأكولات صيني في الدقي
غلق وتشميع مطعم مأكولات صيني في الدقي
غلق وتشميع مطعم مأكولات صيني في الدقي
غلق وتشميع مطعم مأكولات صيني في الدقي
غلق وتشميع مطعم مأكولات صيني في الدقي
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