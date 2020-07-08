غلق وتشميع مطعم مأكولات صيني في الدقي

شنّ حي الدقي بمحافظة الجيزة، حملة مسائية تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحي، بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بالتواجد الميداني علي مدار الساعة، والتي تمكنت من رصد مطعم صيني بدون ترخيص في ميدان طهران.





وتمكنت الحملة من رفع محتويات المطعم؛ لمنعه من الاستمرار في المخالفة، وجار اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع ، كما تم رفع السدادات والحواجز الحديدية المخالفة.





وتمكنت الحملة من ضبط سيارة نقل مخلفات بدون تصريح من هيئة النظافة، وتم التحفظ عليها وإيداعها في جراج الحي.



