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رياضة

تامر النحاس: سعد سمير لم يضع شروطًا للتجديد لـ الأهلي.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:39 ص
سعد سمير
سعد سمير
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محمد رشاد
قال تامر النحاس وكيل اللاعبين، إن سعد سمير مدافع النادي الأهلي جدد عقده مع القلعة الحمراء، لـ3 سنوات مقبلة، بعد أن طاردته الإصابات في الفترة الماضية.

وأضاف تامر النحاس، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن سيد عبدالحفيظ تحدث مع سعد سمير وأخبره بخروجه من القائمة لدخول كهربا، لكن كل امتيازاته المالية ستكون قائمة.

وأشار تامر النحاس إلى أن البعض ظن أن سعد سمير من حقه التوقيع لأي نادٍ آخر بعد خروجه من قائمة الأهلي، لكن اللاعب المخضرم لم يكن ليتصرف بهذه الطريقة .

كما أكد تامر النحاس إن سعد سمير، لم يضع أي شروط للتجديد مع الأهلي، خاصة وأنه يلعب فى الجزيرة منذ 11 عامًا وحصد مع الفريق الأحمر جميع الألقاب.
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