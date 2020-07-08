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رياضة

«سيزا» يجتمع بلاعبي الأهلي قبل المران

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين داخل ملعب التتش بالجزيرة وذلك قبل انطلاق المران الصباحي.
شهدت المحاضرة الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.
 
حرص رينيه فايلر، المدير الفني على حضور الجزء الأخير من مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وظهر فايلر في ملعب التتش دون أن يقود مران الفريق واطمأن على اللاعبين وسير التدريبات الفنية، بينما واصل ديفيد سيزا المدرب العام للفريق قيادته للتدريبات، كما حدث طوال الأيام الماضية التى غاب فيها فايلر لتواجده في سويسرا، حيث كان يقضي إجازة هناك لعدة أيام.

كما ظهر توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق البدنية رفقة فايلر بعدما عاد الثنائي للقاهرة مساء أمس الأول بعد انتهاء إجازتهما.
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