«سيزا» يجتمع بلاعبي الأهلي قبل المران

عقد ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين داخل ملعب التتش بالجزيرة وذلك قبل انطلاق المران الصباحي.

شهدت المحاضرة الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.

حرص رينيه فايلر، المدير الفني على حضور الجزء الأخير من مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.





وظهر فايلر في ملعب التتش دون أن يقود مران الفريق واطمأن على اللاعبين وسير التدريبات الفنية، بينما واصل ديفيد سيزا المدرب العام للفريق قيادته للتدريبات، كما حدث طوال الأيام الماضية التى غاب فيها فايلر لتواجده في سويسرا، حيث كان يقضي إجازة هناك لعدة أيام.



