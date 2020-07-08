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حوادث

ضربها بالسكين على رأسها.. عامل في كفر الشيخ يقتل عمة صديقه ليسرق مصوغاتها

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:52 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة مقتل مُسنة وسرقة مصوغاتها وضبط الجانى.

البداية عندما تبلغ  لقسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفرالشيخ من (مزارع، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه وفاة عمته (84 سنه ومُقيمة بذات العقار) وبها جرح بالرأس وسحجات متفرقة وسرقة مصوغاتها الذهبية "خاتم ، قرط".

 تم تشكل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بكفرالشيخ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل، سبق إتهامه فى 7 قضايا).

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر أنه نظرًا لوجود صلة صداقة بينه وبين إبن شقيق المجنى عليها وعلمه بإقامتها بمفردها، فعقد العزم على قتلها وسرقتها، وفى سبيل تنفيذ مخططه أعد سكين وتوجه إلى غرفتها، وحال قيامها بفتح باب الغرفة باغتها بالضرب على رأسها بمقبض السكين، فأودى بحياتها وإستولى على خاتم وقرط ذهبى كانت تتحلى بهما وفر هاربًا، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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