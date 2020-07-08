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برلمان

برلماني: بدء توريد كمامات القماش لطرحها على البطاقات يحد من انتشار فيروس كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:55 م
كمامة قماش
كمامة قماش
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فريدة محمد و ماجدة بدوى
أكد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الشركات المنتجة لكمامات القماش ان بدء توريد الكمامات القماشية لشركات الجملة التابعة لوزارة التموين لتوزيعها على بقالين التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه يحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مشيدا بموافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد.

ووجه " حساسين " فى بيان له اصدره اليوم تحية قلبية للدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية على استجابته لاقتراحه الذى طالب فيه بتوزيع الكمامات على البطاقات التموينية لمساندة ودعم غير القادرين فى الحصول على هذه الكمامات.

تجدر الاشارة الى أن الشركات المنتجة قامت بتوريد ما يقرب من 400 ألف كمامة قماش  كدفعة أولى، على ان يتم توريد الكمامات المتعاقد عليها  بشكل مستمر لتصل حتى نهاية شهر يوليو الجارى من 19 مليون الى 20 مليون كمامة وقد تزيد عن ذلك وفقا لمعدلات انتاج الشركات.

حيث تم توريد الكمامات فى محافظات الشرقية والإسكندرية كما تم توريد ايضا كمامات فى بعض محافظات الوجه القبلى ، كما سيتم توريد الكمامات بشكل مستمرة  لتصل كافة المحافظات وذلك وفقا لمعدلات إنتاج الشركات.
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