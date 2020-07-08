أستاذ ميكروبيولوجى: بدء تطعيم الجيش الصينى بلقاح كورونا وإنتاجه بشكل تجارى..فيديو

قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجى، إن فيروس كورونا مرض للجهاز التنفسي ويظهر أعراضه بشكل كبير على كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والالتهاب الكبدى وغيرها، لافتًا إلى أنه ليس أى فيروس يصاب به الإنسان يكون كورونا ولكن من الممكن أن يكون الأنفلونزا.





وأضاف أستاذ الميكروبيولوجي فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن احتمال الإصابة بالانفلونزا أقل من الكورونا لأن الناس لديها مناعة من الأنفلونزا، مشيرًا إلى أن المصل عبارة عن أجسام مضادة ويتم اللجوء اليه فى حالات نادرة جدًا، مشيرًا إلى أن المصل هى البلازما التى يتم استخراجها من الشخص المعافى.





وتابع أن الصين أنتجت اللقاح الخاص ب فيروس كورونا ويتم تطعيم المواطنين الآن، ويتم تطعيم أفراد الجيش فى الصين الآن ويتم انتاجه بشكل تجارى، موضحًا أن الصين حضرت اللقاح بطريقة كلاسيكية من خلال تحضير 9 سلالات من الفيروس وتنميتها واعطائها القدرة على إحداث المرض.





وأكمل أن الفيروس بذلك يكون غير قادر على إحداث المرض وتم تعبئتهم فى امبولات وحقنهم، بينما فى اكسفورد يتم تحصير اللقاح بتقنيات حديثة جدًا ومازالوا فى مرحلة التجارب السريرية.





وأوضح أن هناك 3 تقنيات لتحضير التطعيم منهم الطريقة الكلاسيكية التى نفذتها الصين، والطرق العلمية والمتقدمة التى تتبناها جامعة اكسفورد وفى الولايات المتحدة الامريكية، منوهًا أن منظمة الصحة العالمية تقيم دراسات كل عام على الانلفونزا لاستخراج وتصنيع التطيعم الجديد للانفلونزا حيث أن الفيروس يتغير كل عام عن الذى قبله.