إصابة عماد محمد مهاجم الزمالك ومنتخب العراق السابق بفيروس كورونا

كشفت تقارير صحفية، اليوم، الأربعاء، عن إصابة عماد محمد، لاعب الزمالك ومنتخب العراق الأسبق، ومدرب منتخب الناشئين الحالي، بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لموقع قناة "السومرية" العراقي، فإن الأعراض ظهرت على عماد محمد خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي دفعه لإجراء الفحوصات الطبية والتي ظهرت نتائجها اليوم وأكدت إصابته بالوباء.

ويخضع نجم منتخب العراق الأسبق ، للحجر الصحي رفقة عائلته مع الالتزام بالتعليمات الطبية لمواجهة الفيروس.

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يذكر أن، عماد محمد قد وضع فندقه الخاص في كربلاء تحت تصرف السلطات لاستخدامه في مكافحة جائحة كورونا.

وأطلق مبادرة لشراء بلازما الدم من المتعافين والتبرع بها مجانا للمصابين بالفيروس.

وسبق للعراقي عماد محمد اللعب في صفوف الزمالك عام 2010، قادمًا من سباهان أصفهان، قبل أن يعود إلى صفوف الفريق الإيراني مجددا بعد 6 أشهر.