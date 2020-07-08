أسامة حسن: الزمالك وقع مع لاعب داخل الأهلي.. والإعلان غداً

أكد أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، أن إدارة القلعة البيضاء، توصلت إلى إتفاق مع لاعب جديد من داخل النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع الجاري.
وقال أسامة حسن، في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر "MBC مصر": "هناك صفقة- سيعلن عنها الزمالك يوم الخميس- من داخل النادي الأهلي".
وأضاف: "هذه الصفقة، يمكن أن يكون رجل صالح أو شهر كريم، واللاعب وقع وحصل على الأموال، وشاهدته بعيني".
وعن استحالة خروج رمضان صبحي عن أروقة القلعة الحمراء، قال حسن: "لقد توقعنا من قبل عدم رحيل عبد الله السعيد وأحمد فتحي، ثم رحلا بالفعل".
وتابع: "رمضان صبحي مثله مثل عبد الله السعيد، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، من السهل جدًا أن يترك الأهلي وينضم للنادي المنافس".
وواصل: "بالتأكيد يمكن أن نرى رمضان صبحي في الزمالك، وأي لاعب في الأهلي يتمنى أن ينضم للزمالك حاليًا بسبب المصداقية".
وأضاف: "وعلى الجانب الآخر هناك نجوم كبار لم يجددوا مع الأهلي، لأنهم يعلمون إمكانية غدر النادي بهم، ورفضهم لمفاوضات مدير الكرة معه".