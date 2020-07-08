أسامة حسن: الزمالك وقع مع لاعب داخل الأهلي.. والإعلان غداً

أكد أسامة حسن لاعب الزمالك السابق، أن إدارة القلعة البيضاء، توصلت إلى إتفاق مع لاعب جديد من داخل النادي الأهلي ، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنه خلال الأسبوع الجاري.





وقال أسامة حسن ، في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر "MBC مصر": "هناك صفقة- سيعلن عنها الزمالك يوم الخميس- من داخل النادي الأهلي".





وأضاف: "هذه الصفقة، يمكن أن يكون رجل صالح أو شهر كريم، واللاعب وقع وحصل على الأموال، وشاهدته بعيني".





وعن استحالة خروج رمضان صبحي عن أروقة القلعة الحمراء، قال حسن: "لقد توقعنا من قبل عدم رحيل عبد الله السعيد وأحمد فتحي، ثم رحلا بالفعل".





وتابع: "رمضان صبحي مثله مثل عبد الله السعيد، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، من السهل جدًا أن يترك الأهلي وينضم للنادي المنافس".





وواصل: "بالتأكيد يمكن أن نرى رمضان صبحي في الزمالك، وأي لاعب في الأهلي يتمنى أن ينضم للزمالك حاليًا بسبب المصداقية".





وأضاف: "وعلى الجانب الآخر هناك نجوم كبار لم يجددوا مع الأهلي، لأنهم يعلمون إمكانية غدر النادي بهم، ورفضهم لمفاوضات مدير الكرة معه".