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رياضة

بعد المماطلة في التجديد مع الأهلي.. جلسة عتاب من مسئولي النادي مع فايلر

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:19 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة ودية مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، لمعرفة أسباب المماطلة في تمديد التعاقد مع القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.
وحسب برنامج "اللعيب" المذاع على فضائية "MBC مصر" فإن الجلسة تأتي بعدما تراجع فايلر فى اتفاقه الخاص بتجديد العقد لمدة موسمين، وأصر على التجديد لموسم واحد فقط بنهاية الموسم المقبل 2021.

وكان الخطيب قد اتفق مع فايلر على تجديد عقده لمدة موسمين قادمين، حيث تم عقد 3 جلسات معه قبل السفر إلى سويسرا، وتم تفويض المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة بحسم الملف كاملًا.

ويستعد رينيه فايلر لحل العديد من الملفات الشائكة داخل الأهلي، التي أثيرت في غيابه وترددت على الساحة الإعلامية.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، قد أعلن في وقت سابق عن توقيع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم على عقد جديد مع النادي ينتهي بنهاية آخر مباراة موسم 2020 ــ2021.
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