بودربالة: الأهلي يحتاج عودة وليد أزارو.. وأرحب بتدريب أي نادٍ مصري

أكد النجم المغربي السابق عزيز بودربالة أن الأهلي يحتاج إلى مواطنه وليد أزارو المُعار إلى الدوري السعودي بسبب قلة مشاركته تحت قيادة السويسري رنيه فيلر.





وقال بودربالة خلال حديثه لبرنامج "اللعيب" على "MBC مصر" : "وليد أزارو أعطى للأهلي الكثير، هو لاعب كبير وهداف بإمكانه أن يعطي الكثير للفريق، وأظن أن الأهلي يحتاج لاعبا في مركز الهجوم مثل أزارو".





وواصل: "أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم الثنائي انطلقا من الوداد وساهما في إنجازات كبيرة وفازا على الأهلي والزمالك من قبل، وأنا أعتقد أن لهما مستقبل جيد، ونحن في المغرب نتتبع كل خطواتهما في مصر، والمنتخب المغربي في أمس الحاجة لهما".





واكمل: "محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم وهذا بالنسبة لنا كعرب شرف كبير".





واختتم بودربالة: "لو قدم لي عرض الآن لتدريب أي ناد مصري سأرحب بالتأكيد وهذا شيء يشرفني".