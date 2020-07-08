اليوم.. المثلوثي يصل القاهرة للانضمام إلى الزمالك

يصل التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للصفاقسى التونسي، إلى القاهرة اليوم الأربعاء.

يأتي هذا من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى فريق نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









ومن المقرر أن يصل اللاعب برفق زميله فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأبيض.









ووقع المثلوثي على عقود انتقال لنادى الزمالك، ومن المقرر أن يخضع المثلوثى للكشف الطبى من أجل إنهاء إجراءات انضمامه لنادى الزمالك فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه التونسى.









جدير بالذكر أن الفريق الأبيض سوف يبدا معسكره المغلق غدا، الخميس، الذي سوف يستمر لمدة أسبوعين.