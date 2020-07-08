لاعبة السلة بـ الزمالك المصابة بـ كورونا تكشف تطورات حالتها الصحية

كشفت ندى الجيزى، لاعبة فريق السلة بنادي الزمالك ، المصابة بفيروس كورونا هي ووالدتها وشقيقتها، أنها ستخضع لمسحه كورونا هي وأسرتها يوم الأحد المقبل .





وأشارت لاعبة النادي الأبيض، إلى تحسن حالتها الصحية هي وشقيقتها ووالدتها اليوم، بعد مرورها بفترة إرهاق شديدة استمرت أكثر من 12 يومًا.





وأوضحت ندى الجيزى، أنها أول فرد في الأسرة ظهرت عليها الأعراض حيث شعرت بارتفاع درجة حرارتها، فعزلت نفسها في حجرة منفردة بالمنزل ، ولكن عندما زادت الأعراض عليها ؛ تركت المنزل ، إلا أن هذه الخطة جاءت متأخرة ، خاصة وأن والدتها وشقيقتها ظهرت عليهما الأعراض أيضا .





ووجهت ندي الجيزي ، الشكر، الي شقيقتها "نانسي" ، الطبيبة النفسية بمستشفى الطلبة ، لما بذلته من مجهود مع أسرتها ، حيث تعرضت شقيقة اللاعبة للإصابة بالحزام الناري نتيجة نقص المناعة والمجهود الزائد من أجل رعاية أسرتها ، علي الرغم من عدم إصابتها بالفيروس وتواجدها بعيدا عنهم.





وأضافت لاعبة الزمالك " شقيقتي عقب علمها بإصابة الأسرة حرصت علي الحضور وخدمة الجميع ومتابعة الحالة الصحية لي ولشقيقتي الصغرى ووالدتي ، وهذا شي احب ان اشكرها عليه وتضحية كبيرة جدا منها ".





وشددت لاعبة الزمالك على أنها لا تعرف سبب الإصابة التي تعرضن لها، حيث ان شقيقتها الأخرى تعمل طبيبة ، ولكنها بعيدة عنهن ، وليست في نفس مكان الإقامة .



