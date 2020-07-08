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أخبار البلد

عبر المنصة الإلكترونية..الكهرباء: تلقينا 55 ألف طلب لتركيب عدادات كودية للمبانى المخالفة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
 تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرًا حول المنصة الإلكترونية والطلبات التي تلقتها فى أول أسبوع من بداية عملها.

وأوضح التقرير أنه خلال الأسبوع الأول من تفعيل المنصة تم استقبال حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة.

كما تلقت المنصة حوالى 55 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع وكان أكثرها عددًا شركات القناة ومصر العليا وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

واستقبلت المنصة أيضًا أكثر من 500 استفسار وتم الرد عليها، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وشدد الدكتور شاكر على ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على إستفسارات المواطنين وحل شكواهم.

كما أكد على إستمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى منتصف أغسطس القادم.

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
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