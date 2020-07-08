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أخبار البلد

أرقام مهمة في مسيرة التعاون بين القاهرة وبكين.. سفير الصين يكشف عنها

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:25 م
السفير الصيني بالقاهرة
السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج
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محمد وديع
أكد لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء على أن الأشهر الخمسة الأولى (من يناير إلى مايو) عام ٢٠٢٠، شهدت طفرة كبيرة على الرغم من جائحة كورونا، مشيرا إلى بلوغ حجم الاستيراد والتصدير الثنائي بين الصين ومصر لحوالي 5.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة 1.12٪؜ على الأساس السنوي.  

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الصينية بالقاهرة عبر تقنية البث المباشر، أن الأشهر الخمسة الأولى (من يناير إلى مايو) عام ٢٠٢٠، بلغ فيها حجم الاستثمار الصيني المباشر غير المالي في الخارج  42.2 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 1.6٪؜ على الأساس السنوي.

 وحجم الاستثمار الصيني المباشر غير المالي في الدول الواقعة على طول "الحزام والطريق" بلغ 6.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة 16٪؜ على الأساس السنوي. 

وقال إنه ووفقا لإحصائيات وزارة التجارة الصينية، في الربع الأول لعام ٢٠٢٠، بلغ حجم الاستثمار المباشر الصيني في مصر بلغ 35.4 مليون دولار أمريكي. وفِي عام ٢٠١٩، حجم الاستثمار المباشر الصيني في مصر بلغ 104 مليون دولار أمريكي، بزيادة 40٪؜ على الأساس السنوي. 

ووفقا لإحصائيات المكتب التجاري للسفارة، حتى الآن بلغ إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر أكثر من 7.5 مليار دولار أمريكي.
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