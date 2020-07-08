أرقام مهمة في مسيرة التعاون بين القاهرة وبكين.. سفير الصين يكشف عنها

أكد لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء على أن الأشهر الخمسة الأولى (من يناير إلى مايو) عام ٢٠٢٠، شهدت طفرة كبيرة على الرغم من جائحة كورونا، مشيرا إلى بلوغ حجم الاستيراد والتصدير الثنائي بين الصين ومصر لحوالي 5.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة 1.12٪؜ على الأساس السنوي.





وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر السفارة الصينية بالقاهرة عبر تقنية البث المباشر، أن الأشهر الخمسة الأولى (من يناير إلى مايو) عام ٢٠٢٠، بلغ فيها حجم الاستثمار الصيني المباشر غير المالي في الخارج 42.2 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 1.6٪؜ على الأساس السنوي.





وحجم الاستثمار الصيني المباشر غير المالي في الدول الواقعة على طول "الحزام والطريق" بلغ 6.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة 16٪؜ على الأساس السنوي.



