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فن

دوا ليبا تعود مع حبيبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد العزل المنزلي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 02:29 م
دوا ليبا
دوا ليبا
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شروق ابراهيم
عادت النجمة البريطانية دوا ليبا وحبيبها، أنور حديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد قضاء 4 أشهر في بريطانيا في عزل منزلي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19. 

وظهرت دوا ليبا وحبيبها انور حديد يحملها على اعتاقه من خلال صورة نشرتها والدته يولندا حديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام احتفالا بعودتهما. 

وكشفت دوا ليبا خلال الحوار عن علاقتها بحبيبها انور حديد ، شقيق عارضتان الازياء الشهيرتان جيجي وبيلا حديد وعن فترة الحجر المنزلي التي قضوها سويا في لندن خلال فترة الحجر المنزلي.

وتصدر ألبوم Future Nostalgia قائمة آي تيونز ولائحة الـ بيل بليبورد، كما أصبحت دوا ليبا تريند بالتزامن مع طرح ألبومها الجديد. 

ويضم الألبوم 11 أغنية منها don't start now, cool , physical , levitating, pretty Please, halluncinate, love again , good in bed , boys will be boys.

دوا ليبا تعود مع حبيبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد العزل المنزلي
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