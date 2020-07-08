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استهداف نصف مليون أسرة.. جمعية الأورمان: تقسم صك الأضحية على أشهر السنه هذا العام

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:21 م
جمعية الاورمان
جمعية الاورمان
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ريهام فيكتور
قال محمود فؤاد ، نائب مدير عام جمعية الاورمان ، إننا نقوم باستهداف حوالى نصف مليون اسرة من 4 الى 5 افراد لهذا العام فى ظل فيروس كورونا المستجد .

وشدد محمود فؤاد ، من خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا "، المذاع على فضائية ، " سى بى سى " ،  على المواطنين عدم الذبح والتجمعات والاختلاط هذا العيد .

واضاف نائب مدير عام جمعية الاورمان ، اننا نحرص على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية من غلق اللحوم  وتعقيمها جيدا .

وأشار نائب مدير عام جمعية الاورمان ،  الى ان هذه السنة نستهدف كاش او تقسيط صك الأضحية  على مدار شهور ، مما يسهل على الناس  وتشجيعًا على توسيع قاعدة المشاركة ايضا .

واكد اننا  متواجدون فى كل المحافظات حتى نصل الى الناس المستحقة ، منوها الى ان التوزيع يتم من خلال  7500 جمعية للمواد الغذاتية أو الاموال النقدية ، الى جانب ان الاقبال على الصكوك كبير جدا لهذه السنة.
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