استهداف نصف مليون أسرة.. جمعية الأورمان: تقسم صك الأضحية على أشهر السنه هذا العام





واضاف نائب مدير عام جمعية الاورمان ، اننا نحرص على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية من غلق اللحوم وتعقيمها جيدا .





وأشار نائب مدير عام جمعية الاورمان ، الى ان هذه السنة نستهدف كاش او تقسيط صك الأضحية على مدار شهور ، مما يسهل على الناس وتشجيعًا على توسيع قاعدة المشاركة ايضا .





واكد اننا متواجدون فى كل المحافظات حتى نصل الى الناس المستحقة ، منوها الى ان التوزيع يتم من خلال 7500 جمعية للمواد الغذاتية أو الاموال النقدية ، الى جانب ان الاقبال على الصكوك كبير جدا لهذه السنة.

وشدد محمود فؤاد ، من خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا "، المذاع على فضائية ، " سى بى سى " ، على المواطنين عدم الذبح والتجمعات والاختلاط هذا العيد .