أمين الفتوى: حديث النرد من الأحاديث التي ليست ذات أسانيد قوية

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن حديث النرد من الأحاديث التي ليست ذات أسانيد قوية، منوهًا إلى أن المعيار في مثل هذه الألعاب على ثلاثة أشياء، بألا يؤدي هذا الامر إلى النزاع والخصام والتشاجر.





وأوضح أمين الفتوى في فيديو له أن هذا الحديث معلل، أي أن الإنسان لو لعب هذه الألعاب دون تشاجر، ففي هذه الحالة قد زالت علة الحرمة وعلة الكراهة.









أجاب موضحا أن هناك قيودا لجواز مثل هذه الألعاب، فهي ممكنة بشرط أن تكون لها فائدة كالترويح عن النفس، وتكون بها تنمية للذكاء، وبشرط أن مثل هذه الألعاب لا تؤدي إلى خلافات ومشاجرات ومشاحنات.





حكم الدين في لعبة الطاولة ، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».





وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لعبة الطاولة حلال طالما أديت الواجباب التي عليك من عبادات وأعمال.





وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء : وكان اللعب منضبطًا وخالي من أي لفظ بذيء، ومن القمار أو اللعب على مال، لافتًا: إن تحققت الضوابط؛ فلا مشكلة بعد ذلك.







