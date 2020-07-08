القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى سكان شارع الساحة بالحوامدية ..شاهد





جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أفادت انه حدث هبوط بخط 1000 صرف صحي بمنطقة عرب الساحة وتم تركيب بدالة لنقل التصرفات والقضاء علي الطفوحات لحين الانتهاء من الهبوط وتركيب الخط البديل وقد تم إسناد أعمال الاصلاح إلي احدي شركات المقاولات وجاري أعمال الاصلاح حاليًا علما بانه يتم التعامل مع الطفوحات أولا بأول.









ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان " سكان شارع الساحة بالحوامدية يستغيثون من انتشار مياه الصرف الصحى".