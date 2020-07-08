أداء مميز لـ تيسلا Y أثناء اختبار تسارع جديد.. فيديو

نشر اليوتيبر الشهير بريان جينكينز على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب مقطع فيديو جديد لسيارته تيسلا الجديدة موديل Y وذلك ضمن حلقات مصورة منتظمة لاظهار مميزات السيارة خصوصا وأنه يعد من اوائل الحاصلين عليها حول العالم.





ويخضع بريان جينكينز سيارته تيسلا موديل Y للعديد من الاختبارات ويستعرضها في مقاطع فيديو مفيدة، وقام في أحدث فيديوهاته، باختبار موديل Y للوصول إلى أسرع زمن لها لقطع مسافة الربع ميل (400 متر).





واوضح بريان خلال مقطع الفيديو انه لا يريد فقط التغلب على الأزمنة التي حققها، بل أن يضع رقمًا قياسيًا لأسرع موديل Y في العالم ، وبالرغم من تقديمها لأداء مميز إلا أنه لم يستطع تحطيم الرقم القياسي.





وأزال بريان جينكينز بعض الأشياء داخل السيارة للتغلب على مشكلة الوزن الزائد، لينجح بعدها في تجاوز الرقم القياسي، لكن لا يمكنه القول رسميًا أنه حطم الرقم القياسي المسجل على DragTimes لأنه أزال أجزاء من السيارة.





وقام بريان جينكينز ببعض الانطلاقات الجيدة والتسارع من 0 إلى 96 كلم/سا وقطع مسافة الربع ميل على نفس المسار، وكانت بطاريته مشحونة بنسبة 80% حينها.